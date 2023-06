Operação Corpus Christi inicia nesta quarta-feira em rodovias federais de MS

Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciará na próxima quarta-feira (7), a Operação Corpus Christi 2023, nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul. Segundo a corporação, a ação policial vai até fim da noite de domingo (11).

Segundo a PRF, a operação tem objetivo de manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, com cerca de 40 etilômetros à disposição dos policiais.

Também serão fiscalizados as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança/ cinto de segurança. O transporte de crianças em dispositivo próprio, também serão alvo das fiscalizações dos policiais nos dias de operação.

A exemplo da Operação Semana Santa de 2023, serão realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR MSvias. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

Em Mato Grosso do Sul, os policiais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e eforçarão a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas onze rodovias federais que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Restrição de tráfego

Em Mato Grosso do Sul, não haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes

Operação Corpus Christi 2022

Em 2022 ocorreram 14 acidentes, sendo 1 grave. 3 pessoas ficaram feridas e uma morte foi registrada. Foram registrados 1.940 autos de infrações gerais. De acordo com informações de alcoolemia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram realizados 4.458 testes de alcoolemia e flagrou 45 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 4 foram presos.

O balanço final da Operação Corpus Christi 2023 será divulgado na segunda-feira (12).

