Homem é preso pelo DOF por tráfico de drogas na região de Anhanduí

O DOF (Policiais do Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu, na manhã de quinta-feira (16), um veículo Hyundai HR HDB, carregado com 42,4 kg de pasta base de cocaína na região de Anhanduí.

Durante a abordagem de rotina, um condutor, um homem de 40 anos de idade, disse aos policiais que foi contratado para fazer um frete até a cidade de Presidente Prudente (SP). Devido ao seu estado agitado e com respostas desencontradas, os militares realizaram uma vistoria no veículo e localizaram, em um compartimento oculto no baú, 41 volumes prensados do entorpecente.

O condutor mudou sua versão e disse que foi contratado para pegar o veículo em Campo Grande, já com a droga, e entregá-lo na cidade de Palotina (PR). Após confessar que estava com drogas, o homem foi levado para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.