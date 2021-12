Hamilton pode ser punido por não comparecer em premiação da FIA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Lewis Hamilton e Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes, decidiram não comparecer à premiação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) após o encerramento da temporada de 2021, o que será motivo de investigação, segundo disse o novo presidente da entidade, Mohammed Ben Sulayem.

As regras da Fórmula 1 determinam que os três primeiros pilotos do campeonato devem comparecer à cerimônia anual de premiação da FIA. Em outras palavras, Hamilton cometeu uma ofensa pela qual pode ser punido. Essa sanção deve ser financeira e não no quesito desportivo.

“Regras são regras no final do dia. Ele estava violando? Eu tenho que investigar. Claro, teremos que seguir nossas regras também. […] Mas, definitivamente, se houver alguma infração, não há perdão nisso”, disse Mohammed Ben Sulayem.

As ausências de Hamilton e Wolff deixam claro que a escuderia não ficou satisfeita com o que aconteceu no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Houve muita controvérsia sobre as decisões de Michael Masi, diretor de corrida da F1, e dos comissários, que rejeitaram dois protestos da Mercedes após a prova que deu o título a Max Verstappen, da Red Bull.

O novo presidente da FIA, que acaba de substituir Jean Todt —que esteve no comando da federação por 12 anos—, acrescentou: “Eu sei que Lewis está muito triste com o que aconteceu, e uma palavra que eu diria é que ele está quebrado. Mas temos que ver se houve alguma infração. Não posso dizer por agora, sou presidente há apenas algumas horas”.