Homem é preso pela PRF em Campo Grande, durante Operação Chave na Mão

Nesta manhã (10), um homem, de 57 anos, foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Jardim Aeroporto, em Campo Grande, durante a deflagração da Operação Chave na Mão.

Os policiais foram até a residência do homem para cumprirem um mandado de busca e apreensão. Outras prisões também aconteceram em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Paraíba, com a execução de 57 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão em oito estados brasileiros.

A Operação tem como objetivo investigar Fernandinho Beira-Mar e organização criminosa envolvida no roubo de cargas de alto valor, como placas fotovoltaicas e defensivos agrícolas.

O crime acontecia em várias cidades do Brasil, principalmente no Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia.

