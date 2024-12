“Operação Boas Festas” da PMMS tem início com a entrega de 70 novas viaturas

Como acontece todos os anos, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) reforça o policiamento na Capital e no interior do Estado em decorrência das festividades de final de ano. Para marcar o início da “Operação Boas Festas”, foi realizada na tarde dessa segunda-feira (9) uma solenidade, com a presença do governador Eduardo Riedel e demais autoridades civis e militares, e que se concretizou com a entrega de 70 novas viaturas ao Comando de Policiamento Metropolitano. A “Operação Boas Festas” se estenderá até o dia 5 de janeiro de 2025, e contará com um efetivo de 1 mil militares na capital.

Se dirigindo à tropa militar e convidados, o governador Eduardo Riedel defendeu o cumprimento da ordem pública pelas forças de segurança do Estado. “Recentemente, formamos quase 500 militares e junto veio a necessidade de equipar a força policial e dar suporte para os senhores e senhoras poderem trabalhar e oferecer aquilo que há de melhor dentro da estratégia de ação da Polícia Militar e cumprir o dever dando muito orgulho ao Mato Grosso do Sul”.

Nos últimos dois anos, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul recebeu mais de R$ 43 milhões do Governo do Estado, aplicados em obras, aquisição de viaturas, armamento e equipamentos, além de incorporar mais de 1,4 mil militares por meio de concurso público. Todos esses investimentos tem como objetivo garantir aos 6.125 integrantes da PMMS condições de trabalho dignas e assim proporcionar mais segurança aos sul-mato-grossenses.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, descreveu que os investimentos em inteligência e equipamentos são também uma ação preventiva e próximas às demandas da comunidade.

“Contamos com a sensibilidade do nosso governador em enxergar além da farda e dos equipamentos, mas também o ser humano que está por trás do uniforme militar. Eu quero agradecer a cada homem e mulher da segurança pública que nos ajudou a arrecadarmos 24 mil brinquedos para a Caixa Encantada. Isso é prevenção, acolhimento, reconhecimento, e inspiração para milhares de crianças se tornarem o policial de amanhã”, mencionou o secretário.

A solenidade contou com um momento especial e emocionante com o juramento do aspirante oficial Leonardo Hickmann.

De acordo com o comandante geral da Polícia Militar de MS, coronel Renato dos Anjos Garnes, com o reforço, a força policial busca prevenir delitos e reduzir os índices criminais, protegendo o patrimônio, bens, serviços e instalações públicas, de forma a garantir à população mais segurança e bem estar durante a temporada festiva.

Com investimentos da ordem de R$ 9,3 milhões, provenientes provenientes do Fundo Estadual de Segurança Pública, os novos veículos vão expandir o alcance e a capacidade de atendimento das equipes de serviço em toda Campo Grande, tanto no policiamento preventivo, quanto em resposta às solicitações de urgência e emergência pelo 190.

No interior, a PMMS marcará presença nos centros comerciais e locais com maior circulação de pessoas. As regiões turísticas do Estado receberão equipes extras de policiais militares, principalmente, nos dias próximos ao Natal e Réveillon.

Com Agência de Notícias MS

