Homem é preso em Dourados, por disparos de arma de fogo

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG-Dourados), prendeu um homem de 43 anos na segunda-feira (26) por realizar disparos de arma de fogo contra a residência de uma mulher no Centro de Dourados, na noite de domingo, 25 de agosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou ter ouvido três disparos enquanto estava em sua casa. Ao verificar o portão de sua residência, constatou marcas de tiros. Imagens de câmeras de segurança mostraram um veículo reduzindo a velocidade em frente à residência, seguido por clarões de disparos.

Durante as investigações, a equipe SIG-Dourados identificou o veículo utilizado no crime, que estava registrado em nome do autor. Ao abordar o veículo, o homem confessou a autoria e indicou a localização da arma utilizada, uma carabina calibre .22, encontrada em sua residência. Além disso, um estojo de munição deflagrado foi localizado no interior do veículo.

Ainda de acordo com o registro policial, tanto o indivíduo quanto os objetos relacionados ao crime foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais. Ele responderá pelos atos cometidos, e a investigação continua para esclarecimento completo dos fatos.

Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais