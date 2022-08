Homem é preso furtando fios em depósito e agride policiais

Um homem de 27 anos, foi preso em flagrante ontem (18) acusado de roubar fios de uma residência que serve como depósito de um hospital particular no município Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Dourados Informa, equipes da Polícia Militar foram acionadas após receberem uma ligação do coordenador do hospital, relatando ter pego em flagrante um homem roubando fios na unidade de saúde. Ele ainda informou que o suspeito tentou fugir, mas ele o segurou e acabou sendo ferido, com mordidas no braço.

No local, os policiais depararam com 50 metros de fios furtados. Ao ser interrogado, o rapaz tentou agredir os policiais com socos e chutes, sendo necessário o uso de algemas.

Após ser contigo, o homem foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde foi autuado pelos crimes de furto.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.