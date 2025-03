Homem é preso em Três Lagoas por descumprir medidas protetivas e invadir a casa da ex-esposa

Na tarde de ontem (05), a Polícia Civil de Três Lagoas-MS prendeu um homem de 47 anos, após descumprir uma ordem judicial que o impedia de se aproximar e entrar em contato com sua ex-esposa. O homem já tinha um histórico de violência doméstica, com ameaças, agressões e invasões à casa da vítima nos últimos anos.

A vítima, depois de sofrer essas agressões, registrou um boletim de ocorrência e pediu medidas protetivas. O juiz determinou que o homem se afastasse e não fizesse mais contato com ela. Mesmo sabendo dessas restrições, ele invadiu a casa da ex-mulher, arrombando a porta da residência.

Após o ocorrido, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) registrou o caso e enviou as informações ao Ministério Público, que pediu a prisão preventiva do agressor. O juiz autorizou a prisão, e, por volta das 17h de ontem, a Polícia Civil prendeu o homem em sua casa, no Bairro Vila Piloto. Ele foi levado para a delegacia e será encaminhado para o sistema prisional.

