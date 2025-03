Prefeitura de Campo Grande levará serviços essenciais a comunidades rurais em ação inédita

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turístico, lançará uma ação inédita para beneficiar comunidades rurais no mês de março e abril. A iniciativa mobilizará equipes de saúde, assistência social e segurança pública para levar serviços essenciais às áreas do campo, que historicamente enfrentam dificuldades de acesso.

O objetivo é atender centenas de famílias, com ações de atendimento em várias localidades ao longo do ano. No dia 15 de março, a Comunidade Sucuri, Aguão e PA Conquista receberão a iniciativa na Escola Municipal do Aguão, das 8h às 13h. No dia 29 de março, será a vez do Acampamento Zumbi dos Palmares e PA Estrela Campo Grande, com atendimento no mesmo horário. Já no dia 5 de abril, o PA Três Corações e as comunidades adjacentes terão acesso aos serviços.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) oferecerá serviços de atualização cadastral, bolsa família e CNIS. Já a Secretaria Municipal de Saúde estará disponível para atendimentos médicos de ginecologia (preventivo), clínico-geral, oftalmologia e pediatria, além de vacinação e atendimento odontológico.

Na área civil e jurídica, os moradores terão acesso à emissão de registro e orientações sobre aposentadoria rural, licença maternidade e sucessão familiar. A Agraer também estará presente, oferecendo informações sobre crédito rural e CAF, além de dicas para o cadastramento de produtores no PAA Municipal 2025.

O Iagro esclarecerá dúvidas sobre vacinação, questões sanitárias, prevenção e controle de raiva em bovinos, e sobre o cadastro E-fazenda. O setor de Agro da Semades realizará a doação de mudas de árvores nativas e frutíferas.

Para quem deseja saber mais sobre como empreender ou escoar a produção, o Observatório do Cooperativismo da UFMS trará informações sobre o APP Mercado Solidário, enquanto o Sebrae oferecerá orientações sobre gestão e produtos para o Agro. A Energisa também estará presente com orientações e registro de demandas.

A ação tem como foco aproximar a Prefeitura das comunidades rurais, oferecendo acesso a serviços que podem transformar realidades e impulsionar o desenvolvimento sustentável e econômico.

SERVIÇO

Dia 15/03/2025

Local: Comunidade Sucuri, Aguão e PA Conquista

Horário: 8h às 13h

Endereço: Escola Municipal do Aguão

Dia 29/03/2025

Local: PA Estrela Campo Grande e Acampamento Zumbi dos Palmares

Horário: 8h às 13h

Endereço: Assentamento Estrela, lote 37

Dia 05/04/2025

Local: PA Três Corações e Comunidade Anhandui

Horário: 8h às 13h

Endereço: Área coletiva do assentamento

