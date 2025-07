Homem é preso em Ribas do Rio Pardo após esfaquear mecânico por cobrança de conserto

Suspeito se recusou a pagar pelo serviço, atacou a vítima com facadas e ainda enviou ameaças após o crime

Um homem de 32 anos foi preso nesta terça-feira (2) em Ribas do Rio Pardo, suspeito de tentar matar um mecânico da cidade após se recusar a pagar por um conserto. Segundo a investigação, ele agrediu a vítima com golpes de faca e tentou estrangulá-la durante a discussão.

O caso aconteceu após o suspeito discordar do valor cobrado pelo serviço prestado. Durante o ataque, o comerciante ficou ferido. Mesmo após fugir, o autor continuou a enviar ameaças contra a vítima, o que levou a Polícia Civil a solicitar a prisão preventiva.

Com a decisão judicial em mãos, investigadores localizaram o suspeito na cidade e cumpriram o mandado de prisão. Ele deve responder por tentativa de homicídio e ameaça.

