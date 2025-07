Tecnologia 5G alcança 70% da população brasileira

No total, mais de 1.500 cidades do país receberam a rede 5G

O Brasil já conta com 1.507 municípios cobertos pela rede 5G e, segundo dados da Conexis Brasil Digital, sete em cada dez brasileiros já têm acesso à nova geração de conectividade móvel. O avanço é fruto de um esforço conjunto entre o Ministério das Comunicações (MCom) e a Anatel, que vêm atuando para ampliar a presença do 5G em todo o território nacional.

“A expansão do 5G representa mais que avanço tecnológico, é inclusão, desenvolvimento e oportunidade. Nosso compromisso é garantir que essa transformação chegue a todos os brasileiros”, afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Um dos marcos dessa expansão foi alcançado em maio deste ano, quando o país ultrapassou a marca de mil cidades com leis de antenas atualizadas, passo essencial para viabilizar a instalação das redes. A modernização da legislação municipal é estratégica para permitir a operação de tecnologias avançadas, que exigem infraestrutura mais densa e ágil.

Além disso, o Ministério das Comunicações tem apoiado financeiramente a implementação do 5G por meio de linhas de crédito do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST). Até o momento, já foram contratadas mais de R$ 2,5 bilhões em operações com recursos do fundo, sendo R$ 2 bilhões viabilizados em parceria com o BNDES.

Com investimentos, parcerias e atualização regulatória, o MCom reafirma sua missão de modernizar o Brasil, ampliar o acesso à conectividade e reduzir desigualdades digitais, fortalecendo o país para os desafios da economia digital e da sociedade conectada.

Sobre o 5G

Neste mês de julho, o 5G completa 3 anos de implantação no país e a tecnologia não se destaca apenas por ser mais uma atualização, ela é uma revolução que promete transformar a maneira como os brasileiros vivem e se conectam. Brasília foi a primeira capital do País a ter faixa de 3,5 GHz liberada para o 5G em 6 de julho de 2022.

