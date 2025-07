Homem é preso em Naviraí por série de importunações sexuais; vítimas reconheceram autor e veículo

Um homem de 31 anos foi preso preventivamente na tarde de sexta-feira (11), em Naviraí, após ser identificado como autor de pelo menos quatro casos de importunação sexual registrados nos últimos dias no município. A prisão foi efetuada por equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), com apoio da DRP (Delegacia Regional de Polícia).

A investigação teve início no dia 8 de julho, quando a primeira vítima procurou a delegacia relatando que, enquanto caminhava pela rua, foi abordada por um homem dentro de um Fiat Uno verde. Ele teria pedido informações sobre um endereço e, em seguida, a mulher percebeu que o suspeito estava se masturbando dentro do veículo.

Nos dias seguintes, mais três mulheres compareceram à DAM relatando situações semelhantes. Todas descreveram um homem com características físicas semelhantes e o mesmo modelo de carro, o que reforçou a linha investigativa da equipe policial.

Com base nos relatos, a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito e a delegada responsável representou pela prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça. O mandado foi cumprido na tarde de sexta-feira, e o investigado foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição do Judiciário, aguardando audiência de custódia.

O caso está sendo tratado como crime de importunação sexual, em continuidade delitiva.

