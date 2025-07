Consultório Móvel oferece castrações e consultas gratuitas para pets no Jardim Carioca

A partir desta segunda-feira (14), o Consultório Móvel da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal) está atendendo gratuitamente cães e gatos na Praça Jardim Carioca, em Campo Grande. A ação segue até sexta-feira (18) e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados básicos de saúde animal, especialmente entre famílias que não conseguem arcar com serviços veterinários particulares.

Localizada na Rua Aracy de Almeida, nº 548, a praça será ponto de atendimento com horários das 8h às 11h e das 13h às 15h. Em cada período, são distribuídas 15 senhas: cinco destinadas à castração e dez para consultas clínicas.

Os serviços oferecidos incluem consultas veterinárias e procedimentos de castração, medida que, segundo a prefeitura, contribui significativamente para o controle populacional de animais e prevenção de doenças, além de reduzir os casos de abandono.

Para ser atendido, o tutor precisa apresentar um documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS (Número de Identificação Social) atualizado. É permitido levar apenas um animal por pessoa, sendo obrigatório o uso de coleira para cães e caixa de transporte para gatos, garantindo a segurança de todos durante os atendimentos.

A ação integra o cronograma itinerante da Subea, que leva serviços veterinários gratuitos a diferentes bairros de Campo Grande, reforçando o compromisso da prefeitura com o bem-estar animal e o apoio às comunidades de baixa renda.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram