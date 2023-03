Homem é preso em flagrante por pornografia infantil em Chapadão do Sul

Um homem, que não teve a identidade revelada foi preso por armazenar vídeos de exploração sexual infantil, nesta quarta-feira (29), na cidade de Chapadão do Sul, a 332 quilômetros de Campo Grande.

A prisão feita pela Polícia Federal faz parte de duas operações, deflagradas dar com objetivo combater pornografia infantil, em Dourados e em Chapadão do Sul. Foram cumpriu dois mandados de busca e apreensão e uma prisão em flagrante.

Na ação deflagrada em Chapadão do Sul, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão e encontraram grande quantidade de vídeos e fotos de crianças sofrendo abusos sexuais, razão pelo qual o indivíduo investigado foi preso em flagrante.

Já em Dourados, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, a fim de arrecadar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes para prosseguimento de investigações.

As investigações policiais tiveram início com o encaminhamento de informações fornecidas pela ONG SAFERNET, sinalizando a existência de grupo criminoso nas redes sociais para trocar vídeos e fotos de crianças sofrendo abusos sexuais.

