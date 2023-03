Em fevereiro, juros médios dos bancos sobem para 44,2% ao ano

No crédito direcionado, a taxa média de juros para empresas caiu 0,2 pp no mês e aumentou 2 pp em 12 meses, atingindo 13,2% ao ano. Enquanto isso, a taxa média geral do crédito direcionado ficou em 11% ao ano, tendo uma redução de 0,8 pp no mês e aumento de 1,8 pp em 12 meses.

Essa variação ocorre em um momento em que a taxa básica de juros da economia, a Selic, está em seu maior patamar desde janeiro de 2017, em 13,75% ao ano, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Em março do ano passado, o Banco Central iniciou um processo de aumento da Selic em meio à alta dos preços de alimentos, energia e combustíveis.

A Selic é a principal ferramenta usada pelo Banco Central para cumprir a meta de inflação. Em fevereiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,84%, impulsionado principalmente pelos reajustes aplicados pelas instituições de ensino no início do ano. Com isso, o IPCA acumulou alta de 5,6% em 12 meses, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cartão de crédito

Para pessoas físicas, o destaque do mês foi para o cartão de crédito, cujas taxas tiveram alta de 6,5 pp no mês e 28,2 pp em 12 meses, alcançando 101,4% ao ano.

No crédito rotativo, que é aquele tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão e dura 30 dias, houve alta de seis pp de janeiro para fevereiro e aumento de 62,2 pp em 12 meses, indo para 417,4% ao ano. Após os 30 dias, as instituições financeiras parcelam a dívida. Nesse caso do cartão parcelado, os juros subiram 7,6 pp no mês e 15,3 pp em 12 meses, indo para 189,6% ao ano.

No cheque especial também houve alta de 6,3 pp no mês e de 4,9 pp em 12 meses, indo para 137,4% ao ano.