Secretaria da Juventude abre inscrições para cursos gratuitos de capacitação

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos, com início previsto para o dia 3 de fevereiro. As vagas estão disponíveis para três áreas de formação profissional: Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, e Gestão Empresarial com Ênfase em Logística. Todos os cursos terão carga horária de 40 horas e oferecerão certificado de conclusão.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente online pelo link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Os cursos têm o objetivo de ampliar as habilidades dos participantes, permitindo a aplicação do conhecimento em diversas áreas profissionais. A iniciativa faz parte do compromisso da Secretaria Executiva da Juventude em promover o desenvolvimento de competências essenciais para o crescimento pessoal e profissional da juventude local.

Serviço:

Design de sobrancelha e Manicure e pedicure

Data: 03 a 14/02

Horário: 13h30 as 17h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – Shopping Marrakech 3° andar

Gestão empresarial com ênfase em logística

Data: 04 a 17/02

Horário: 18h30 as 21h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – Shopping Marrakech 3° andar.