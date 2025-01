Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação em Campo Grande

Nesta sexta-feira (31), a Polícia Civil, por meio da GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos e Resgate a Assaltos e Sequestros), realizou a prisão em flagrante de um homem de 24 anos por tráfico de drogas e receptação.

A equipe policial recebeu informações de que o suspeito estaria em um estabelecimento comercial realizando a venda de entorpecentes e negociando uma motocicleta furtada. Diante da denúncia, os agentes iniciaram diligências para verificar a situação.

No local, o homem foi abordado e encontrado em posse de porções de maconha e cocaína, embaladas e prontas para comercialização, além da motocicleta furtada que ele tentava negociar.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram