Acabam hoje as inscrições para professores substitutos no primeiro semestre de 2025 da UFMS

Encerram hoje(31), as inscrições para o processo seletivo de professores substitutos para o primeiro semestre de 2025 na UFMS. As vagas são destinadas a especialistas, mestres e doutores, com atuação na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, Coxim, Naviraí, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

concursos.ufms.br Os interessados devem se inscrever em

A pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene da Silva, destaca o papel da seleção para a continuidade das aulas. “Os processos seletivos para professores substitutos são abertos duas vezes ao ano, sempre antes do início de cada semestre. Sua importância está relacionada ao objetivo de suprir as licenças e afastamentos dos nossos professores efetivos, como licenças médicas prolongadas, licença-maternidade e afastamentos para qualificação. Esses professores substitutos recebem contratos temporários para garantir que as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade não sejam interrompidas”, explica.

“Os professores substitutos têm a chance de atuar na melhor e maior Universidade pública do estado de Mato Grosso do Sul, contribuindo para o ensino superior de qualidade do nosso Estado, além de participar de pesquisas importantes realizadas em nossa Instituição. Também é uma excelente oportunidade para adquirir experiência e trocar conhecimentos com os professores efetivos, algo fundamental, principalmente para aqueles que almejam uma vaga de professor efetivo em uma instituição federal de ensino superior”, complementa a pró-reitora.

Entre as atividades desenvolvidas pelos professores substitutos estão: participação da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino das disciplinas oferecidas; ministrar o ensino e utilizar metodologias condizentes; registrar, em diário de classe, a frequência dos estudantes; organizar e aplicar instrumentos de avaliação dos estudantes; executar tarefas em projetos de ensino, pesquisa e extensão, a critério da direção da unidade; entre outras.

Os selecionados poderão atuar com carga horária de 20 ou 40 horas semanais, com remuneração que pode chegar a R$ 6.356,02. Também será concedido auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 para os professores substitutos com contratos de 20 horas e R$ 1.000,00 para 40 horas. https://www.ufms.br/cidade-universitaria-e-campus-tem-mais-de-50-vagas-para-professores-substitutos/ Mais informações em:

Com informações da UFMS.