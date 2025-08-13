Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra companheira em Paranaíba

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, na tarde dessa terça-feira (12), pelo crime de tentativa de feminicídio contra sua companheira, de 44 anos, em Paranaíba, a cerca de 410 quilômetros de Campo Grande. A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.

O crime ocorreu por volta das 17h, em uma residência localizada às margens da BR-158, próximo ao numeral 200. Conforme apurado pelas autoridades, após um episódio de ciúmes, o autor desferiu ao menos quatro golpes de faca contra a vítima, dois nas costas e dois no rosto, atingindo o queixo. Segundo a investigação, a ação tinha clara intenção de matar, mas o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agressor.

Mesmo gravemente ferida, a mulher conseguiu fugir do local em sua motocicleta e pedir ajuda a populares. Ela foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa, apresentando lesões na lombar, nas costelas e no rosto.

Após receberem a denúncia, investigadores da DAM e da 1ª Delegacia iniciaram diligências imediatas e localizaram o suspeito em menos de uma hora. Ele foi conduzido à DAM, onde foi autuado em flagrante.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforçou, em nota, o compromisso no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, destacando a atuação rápida e firme para garantir a responsabilização dos agressores e a proteção das vítimas. A instituição também ressaltou que trabalha com ações investigativas, preventivas e de apoio para romper ciclos de violência e assegurar a dignidade das mulheres.

Uma coletiva de imprensa será concedida nesta quarta-feira (13), às 9h30, pela delegada titular Eva Maira Cogo, na sede da DAM de Paranaíba, localizada na Rua Rui Barbosa, 1680, Jardim Brasília.

