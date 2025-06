Homem é preso por realizar 10 ligações clandestinas de energia elétrica em Três Lagoas

Um homem foi preso em flagrante nessa terça-feira (10) na cidade de Três Lagoas, localizada a 327 quilômetros de Campo Grande, suspeito de realizar ao menos 10 ligações clandestinas de energia elétrica, popularmente conhecidas como “gatos”. A ação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a concessionária Neoenergia Elektro, responsável pelo fornecimento na região.

As fraudes foram identificadas em diversos pontos da cidade, incluindo lanchonetes, restaurantes, mercados, adegas, casas noturnas e residências. Os bairros afetados pela prática ilegal são Jupiá, Nossa Senhora Aparecida, Jardim das Violetas, Interlagos, Santo André e Vila Haro.

De acordo com a Neoenergia Elektro, a energia elétrica desviada nessas ligações clandestinas equivale ao consumo de cerca de 8 mil residências durante um período de 30 dias — um impacto significativo no sistema de distribuição e um prejuízo considerável para a concessionária.

Esta é a terceira operação contra furtos de energia realizada em Três Lagoas apenas em 2025. As autoridades alertam que, além de configurar crime, os “gatos” representam risco elevado à segurança, podendo provocar curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia para a população.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de prisão.

A Neoenergia Elektro reforça que denúncias sobre ligações irregulares podem ser feitas de forma anônima, por meio dos canais oficiais da empresa. A colaboração da população é considerada fundamental para combater esse tipo de crime e garantir a segurança da rede elétrica.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais