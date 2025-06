Brasil vence Paraguai com gol de Vinícius Júnior e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira está oficialmente classificada para a Copa do Mundo de 2026. Jogando na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite dessa terça-feira (10), o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0 e garantiu matematicamente a vaga no próximo Mundial. O gol da vitória foi marcado por Vinícius Júnior aos 43 minutos do primeiro tempo, após boa jogada de Matheus Cunha pela direita.

O resultado, somado à vitória do Uruguai sobre a Venezuela na mesma rodada, fez o Brasil chegar aos 29 pontos e assumir a terceira colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas. O Paraguai, que começou a rodada com 24 pontos, caiu para a quinta posição, mas ainda está bem colocado na luta por uma vaga.

A partida foi especial por marcar a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção em território brasileiro. No dia em que completou 66 anos, o técnico italiano foi homenageado com um mosaico da torcida nas arquibancadas e teve uma estreia com o pé direito em casa.

Dentro de campo, o Brasil mostrou domínio desde o início. Com postura ofensiva e bom volume de jogo, criou as principais chances da primeira etapa. A defesa paraguaia resistiu até os minutos finais do primeiro tempo, quando Matheus Cunha cruzou rasteiro da direita e Vinícius Júnior apareceu na pequena área para empurrar para o fundo do gol.

No segundo tempo, a Seleção teve chances de ampliar, com boas finalizações de Bruno Guimarães, Raphinha e o próprio Matheus Cunha, mas parou nas defesas seguras do goleiro Gatito Fernández. O Paraguai tentou pressionar nos minutos finais, apostando em bolas aéreas, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo brasileiro. Alisson teve atuação segura e evitou qualquer ameaça mais séria ao gol canarinho.

Destaque da partida, Vinícius Júnior foi eleito o melhor em campo. Além do gol decisivo, o camisa 10 participou de diversas jogadas de ataque, mas acabou advertido com um cartão amarelo e cumprirá suspensão na próxima rodada.

Agora classificado, o Brasil volta a campo em setembro, na próxima Data FIFA, para enfrentar o Chile em casa e depois visitar a Bolívia. O Paraguai, por sua vez, recebe o Equador e encerra sua participação contra o Peru, fora de casa.

