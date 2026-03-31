Homem é preso em flagrante por furto de estabelecimento em Nioaque

Autor foi identificado por câmeras de segurança após subtrair cerca de R$ 810 de comércio local

Na manhã desta terça-feira (31), a Polícia Civil de Nioaque prendeu um homem suspeito de furtar aproximadamente R$ 810 de um estabelecimento comercial no bairro Baía. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele abriu a caixa registradora e levou o dinheiro.

Com base nas imagens, os policiais localizaram o suspeito escondido em uma construção no bairro São Miguel. Ele recebeu voz de prisão, foi conduzido à delegacia e confessou o crime.

O homem permanece custodiado à disposição da Justiça, respondendo por furto qualificado.

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