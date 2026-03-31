Grupo suspeito de furtos de caminhonetes é alvo de operação em Itaquiraí

Veículo usado nos crimes é apreendido e cinco pessoas são identificadas

Uma operação da Polícia Civil, realizada na manhã desta terça-feira (31) em Itaquiraí, mirou um grupo suspeito de furtar caminhonetes na região. Durante a ação, um veículo utilizado nos crimes foi apreendido, e cinco pessoas foram identificadas, incluindo mulheres e adolescentes.

As investigações começaram em fevereiro, quando um carro registrado em Guaíra (PR) foi apontado como apoio logístico aos furtos, auxiliando no transporte e na execução das ações criminosas.

Com base nas apurações, a polícia cumpriu mandado de busca em um endereço ligado aos suspeitos, coletando mais informações sobre o grupo e seu modus operandi.

O trabalho policial continua para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar os veículos subtraídos.

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