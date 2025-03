Homem é preso em flagrante com cocaína na boca, ao tentar entrar em presídio de Dourados

Na tarde de quarta-feira (26), um homem de 38 anos, identificado apenas como Alex, foi preso em flagrante ao tentar entrar no regime semiaberto com cocaína escondida na boca. O casa aconteceu em Dourados, ditsnte 230km de Campo Grande.Ele cumpre pena por tráfico de drogas e foi abordado por policiais penais por volta das 17h30, durante a entrada no local.

Segundo informações do site Dourados News, durante a revista, os agentes encontraram 9,8 gramas da droga, o que equivale a aproximadamente 100 pinos de cocaína, com valor estimado em R$ 1.500 no mercado ilícito.

Alex foi imediatamente levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado novamente pelo crime de tráfico de drogas.

