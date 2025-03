Gabarito preliminar da primeira etapa do Revalida 2025 já está disponível para consulta

As versões preliminares do gabarito da prova objetiva da primeira etapa do Exame Nacional do Revalida (Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) de 2025 estão disponíveis na página do participante, no Sistema Revalida, no portal do Inep. A instituição também publicou o padrão de resposta da prova discursiva, aplicada no último domingo (23).

Para acessar os gabaritos, os candidatos devem utilizar sua conta Gov.br com CPF e senha cadastrados. Caso discordem das respostas preliminares, têm até 1º de abril para interpor recursos.

Os resultados definitivos da prova objetiva e os provisórios da discursiva serão divulgados em 9 de maio, e o resultado final da 1ª etapa será publicado em 3 de junho. A participação na segunda etapa, com as provas práticas, depende da aprovação na primeira.

A primeira etapa do Revalida 2025/1 teve 93,63% de presença dos 17.778 inscritos e foi realizada em 11 capitais. O exame avalia médicos formados fora do Brasil que desejam atuar no país, com provas divididas em etapas teórica e prática, abordando áreas como clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade. A prova prática avalia habilidades clínicas em cenários de prática profissional.

Com Informações da Agência Brasil