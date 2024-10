Homem é preso em flagrante após tentar estuprar a própria mãe em Laguna Carapã

Na noite de segunda-feira (14), um homem de 49 anos foi preso em flagrante no bairro Monte Alegre, em Laguna Carapã, após tentar estuprar sua própria mãe, uma idosa de 69 anos. O crime aconteceu por volta das 22h, quando o homem, embriagado, voltou para casa e tentou forçar relações sexuais com a mãe.

Segundo o boletim de ocorrência, o acusado bateu à porta do quarto da mãe e, ao ser atendido, disse: “vamos fazer sexo”. A idosa, apavorada, conseguiu trancar rapidamente a porta e, em seguida, ligou para a filha, que acionou a Polícia Militar.

Os policiais chegaram ao local e prenderam o homem em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Dourados, onde foi autuado por tentativa de estupro. O acusado agora aguarda a realização da audiência de custódia para definição de sua situação jurídica.

