Homem é preso em Dourados após tentar roubar leite e ameaçar funcionários

Na noite de segunda-feira (12), um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante após tentar roubar três latas de leite de uma farmácia na Avenida Marcelino Pires, em Dourados. Armado com uma pedra grande, o suspeito ameaçou os funcionários do estabelecimento durante a tentativa de roubo.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem entrou na farmácia e exigiu: “Vou levar 3 latas de leite, vocês não vão me impedir, tem um carro lá fora me esperando.” Após pegar as latas de leite, ele deixou o local, sendo imediatamente seguido por duas funcionárias da farmácia.

Para evitar a abordagem das mulheres, o suspeito lançou a pedra na direção delas, mas não conseguiu atingir ninguém. Durante a confusão, a tentativa de roubo foi observada por populares, que rapidamente intervieram para conter o homem até a chegada da Polícia Militar.

A intervenção dos populares foi fundamental para a detenção do suspeito, que foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC). Na delegacia, o caso foi registrado como tentativa de roubo.

