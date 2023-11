Homem é preso em Dourados após manter grávida em cárcere e agredi-la

Na última segunda-feira (06) a Polícia Civil de Dourados, agiu rapidamente para prender um homem de 22 anos, acusado de manter sua convivente, de 18 anos e grávida de seis meses, em cárcere privado e agredi-la. O triste episódio de violência doméstica chocou a comunidade local e reforçou a importância da atuação policial em casos desse tipo.

De acordo com as informações fornecidas pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, a vítima, acompanhada de sua mãe, procurou a delegacia para relatar os terríveis eventos que haviam ocorrido na madrugada anterior. Durante a discussão do casal, que teria sido causada pelo consumo excessivo de álcool e substâncias entorpecentes por parte do agressor, o homem teria agredido a mulher com socos no rosto e corpo.

A jovem tentou deixar a residência do casal para buscar refúgio na casa de sua mãe, mas o agressor, que estava embriagado, a impediu de sair, trancando a porta e tentando enforcá-la. Desesperada, a vítima gritou por socorro, mas só conseguiu fugir quando o homem adormeceu. Mesmo com ferimentos visíveis e chorando, ela pegou uma bicicleta e correu até a casa de sua mãe em busca de ajuda.

A convivência entre a vítima e o agressor já durava cerca de quatro anos. Na delegacia, foi registrado um Auto de Constatação de Lesões Corporais, devido às marcas visíveis das agressões físicas que a jovem sofreu.

Diante da gravidade dos fatos, as autoridades policiais foram até a residência do casal e prenderam o autor em flagrante delito. Ele foi encontrado dormindo no sofá da casa, enquanto a vítima buscava auxílio na DAM de Dourados.

Serviço

Em caso de denúncia, ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher – a qual presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgão competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

Com informações da Depac

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.