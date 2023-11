14º Festival de Arte e Cultura da Reme encanta público com talento dos alunos e termina nesta quarta-feira

Na noite da última segunda-feira (6) o 14º Festival de Arte e Cultura da Rede Municipal de Ensino (FEAC) de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, iniciou com grande estilo e promete ser uma celebração inesquecível das artes. O evento, que ocorre na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e reúne talentosos alunos da Rede Municipal de Ensino, já emocionou o público com suas belas apresentações de dança, música, teatro e circo.

Com a participação de 3.750 alunos de 78 unidades escolares, o festival se estenderá por mais dois dias, com previsão de encerramento na próxima quarta-feira, 8 de novembro. O palco das apresentações é o prestigiado teatro Glauce Rocha na UFMS.

As apresentações do FEAC são uma prova do comprometimento e dedicação dos alunos, que ensaiam no contraturno de suas aulas regulares. A sincronia e desenvoltura desses jovens artistas no palco impressionam e emocionam até mesmo seus professores.

Taynara Freitas, professora de danças urbanas da Escola Municipal Arlene Marques Almeida, compartilhou sua experiência com orgulho: “Eu tenho 60 alunos na escola, divididos em quatro turmas. Temos uma acolhida muito positiva nas aulas, e o estilo agrada. Os pais apoiam mais, no começo tínhamos mais adolescentes, e agora temos turmas com crianças também.”

A professora Thais Oliveira, que leciona balé clássico na Escola Municipal Elizabel Maria Gomes Salles, conduziu 19 alunas em uma apresentação chamada “Alegria do Circo”. Ela expressou seu sentimento de realização: “Ensaímos desde o início do ano, e elas arrasaram na apresentação. É uma sensação de missão cumprida quando vemos o resultado e o brilho nos olhos delas.”

A diretora da unidade escolar, Aparecida Vanecia, enfatizou a importância do FEAC como uma oportunidade para mostrar o resultado do trabalho durante todo o ano: “As crianças são as estrelas da noite e ficam felizes quando são aplaudidas por suas apresentações. O festival é maravilhoso.”

Os próprios alunos compartilharam seu entusiasmo. Maria Cecília Cândido Dickel, de 8 anos, uma das bailarinas do espetáculo “Alegria do Circo”, compartilhou: “Eu danço desde o ano passado e gosto muito. Fiquei ansiosa para a apresentação de hoje, mas deu tudo certo.” Sua mãe, Kátia Regina Cândido, orgulhosa, destacou: “O festival oportuniza mostrar o que ela aprende nas aulas, e a gente fica orgulhosa.”

Caíque Augusto Figueiredo, de 9 anos, estudante da Escola Municipal Arlene Marques e um dos bailarinos da dança urbana, expressou sua paixão pela dança: “Eu entrei no grupo no ano passado, porque sempre gostei de dançar.”

O veterinário Dante Ferraciolli, emocionado e orgulhoso, assistiu à apresentação de jazz de sua filha de 11 anos, que estuda na Escola Municipal Eduardo Olímpio Machado: “Este é um evento maravilhoso, de inclusão cultural, é muito legal poder ver minha filha brilhante no palco.”

O Secretário Municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, também esteve presente no evento e destacou a importância do FEAC: “Este é um momento muito importante, os alunos ensaiaram e trabalharam. A Feac traz justamente esse currículo, a prática e a vivência do aluno na apresentação, que mostra o conhecimento deles.”

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

