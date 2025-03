Homem é preso em Dourados após furtar objetos de depósio de sucata

Na tarde de segunda-feira (17), um homem de 30 anos foi preso após furtar objetos de um depósito de sucata na rua Leônidas Alem, em Dourados. O crime ocorreu por volta das 18h30, quando a vítima, um homem de 31 anos, conseguiu deter o suspeito nas proximidades do Parque Rego D’Água e acionou a Polícia Militar.

O suspeito foi flagrado com uma caixa contendo diversas peças furtadas do depósito. Ele foi autuado em flagrante por furto e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 2 mil, mas até o momento ele não efetuou o pagamento e permanece detido na sala da Depac. De acordo com informações policiais, o homem já possui três passagens anteriores por furto neste ano.

