Campo Grande receberá uma nova ambulância do SAMU; 22 já foram entregues no governo Lula

A capital sul-mato-grossense, Campo Grande, receberá apenas uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em 2025. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante a cerimônia de entrega de 789 novas ambulâncias em Sorocaba, São Paulo, no dia 14 de março de 2025.

Nos últimos anos, o estado do Mato Grosso do Sul recebeu um total de 22 ambulâncias, totalizando 23 unidades com essa nova entrega. Esse investimento faz parte de um esforço maior para reduzir o tempo de espera no SUS (Sistema Único de Saúde) e melhorar a assistência médica de urgência no país. O projeto é viabilizado pelo Novo PAC, com um investimento total de R$ 243,5 milhões, e já soma 2.066 ambulâncias entregues durante a gestão do presidente Lula. Essa é a maior entrega de ambulâncias realizada até o momento.

Do total de ambulâncias entregues, 703 destinam-se à renovação da frota em 501 cidades de 13 estados. Além disso, 86 USA (Unidades de Suporte Avançado), totalmente novas, irão expandir o serviço em 72 cidades de 17 estados. O Ministério da Saúde não entregava unidades desse tipo desde 2018, e essa ampliação será capaz de atender a uma população de 20,4 milhões de pessoas, incluindo 1,7 milhão de brasileiros que estavam sem cobertura do SAMU.

A ampliação do serviço promete reduzir o tempo de resposta para emergências em diversas regiões. Por exemplo, em Mossoró (RN), o tempo de atendimento será reduzido de 40 para 15 minutos.

Desde a criação do SAMU 192 em 2003, o Governo Federal investiu R$ 2,18 bilhões na aquisição de mais de 13 mil ambulâncias. No entanto, entre 2017 e 2022, a cobertura estagnou, deixando 28 milhões de brasileiros sem acesso ao serviço. Desde que o presidente Lula assumiu o cargo em 2023, a expansão foi retomada, e já foram entregues 1.277 novas ambulâncias. A previsão é que, até 2025, 1,3 mil veículos adicionais sejam entregues. O Ministério da Saúde tem como meta a universalização do SAMU 192 até 2026, com a entrega de mais de 2,3 mil ambulâncias.

Além disso, gestores de estados e municípios podem solicitar a ampliação ou renovação da frota do SAMU 192 por meio do PAC Seleções da Saúde 2025 até o dia 31 de março. Nesse processo, serão distribuídas 1,5 mil ambulâncias. O Ministério da Saúde também planeja entregar outras 394 ambulâncias nos próximos meses.

Por Suelen Morales

