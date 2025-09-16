Homem é preso em Coxim por descumprir medidas protetivas

Polícia Militar flagrou o autor na casa da vítima após denúncia na tarde de segunda-feira

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (15) em Coxim, depois de desrespeitar medidas protetivas determinadas pela Justiça. A prisão foi realizada pela equipe do Promuse (Programa Mulher Segura), da Polícia Militar.

A ocorrência começou quando a vítima, de 38 anos, acionou as policiais e enviou áudios em tom desconexo, relatando que o autor permanecia com frequência em sua residência, mesmo estando proibido de se aproximar. Diante da denúncia, a equipe se deslocou até a Rua José Antônio, no Bairro Piracema, onde encontrou o homem na casa da mulher.

Ele recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde deve responder pelo descumprimento da ordem judicial.

