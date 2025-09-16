Mutirão “Todos em Ação” leva mais de 300 serviços gratuitos ao Bairro Noroeste neste sábado (20)

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

No próximo sábado, dia 20 de setembro, mais uma edição do Mutirão “Todos em Ação”, leva mais de 300 serviços gratuitos aos moradores do Bairro Noroeste, na Região Urbana do Prosa. O evento acontece das 8h às 12h, na Escola Municipal Ione Catarina, localizada na Rua Dois Irmãos, s/n, e tem como principal objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais nas áreas de documentação, saúde, assistência social, educação, cultura e lazer.

Durante o mutirão, a comunidade poderá contar com atendimentos como emissão e encaminhamento de RG, Carteira de Trabalho, alistamento na Junta Militar, atualização do Cadastro Único, além de orientações e serviços relacionados aos programas sociais Bolsa Família, Passe Livre Urbano e Intermunicipal, credencial do idoso e Cartão SUS. Também estarão presentes equipes da Vigilância Sanitária e do Procon, tanto municipal quanto estadual, prestando esclarecimentos e orientações ao público.

A ação conta com a participação de diversos órgãos e instituições parceiras, como o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Senac, Fecomércio, INSS, Semed, Agetran, Detran-MS, Casa da Mulher Brasileira, Secretaria de Direitos Humanos, Fundação Municipal de Cultura, entre outras secretarias municipais e estaduais, que unirão esforços para atender a população com agilidade e eficiência.

Além dos atendimentos sociais e institucionais, o mutirão também oferece serviços de beleza, como corte de cabelo, design de sobrancelhas, esmaltação e hidratação capilar. Para o público infantil e para pessoas de todas as idades, haverá uma programação especial com atividades culturais e recreativas, incluindo teatro de bonecos, oficinas, exposições de artesanato e de carros antigos, recreação infantil, gibiteca e shows ao vivo.

Como parte das ações de solidariedade, serão realizados sorteios de cestas básicas, doações de verduras, mudas de árvores frutíferas e adubos, além da distribuição de roupas e calçados por meio do varal solidário. O evento também oferecerá a possibilidade de inscrição para o casamento comunitário.

A saúde animal também estará contemplada, com atendimentos veterinários gratuitos, vacinação de cães e gatos, exames clínicos e agendamento de castração, realizados por meio do CCZ e da Subea  (Subsecretaria do Bem-Estar Animal).

Para ter acesso aos serviços, é necessário que os interessados levem os documentos originais e também cópias. A expectativa é de grande participação da comunidade, fortalecendo mais uma vez a proposta do mutirão de aproximar o poder público da população, promovendo cidadania, inclusão e justiça social de forma prática e efetiva.

Serviço:

Mutirão Todos em Ação – Bairro Noroeste
Data: 20 de setembro (sábado)
Horário: das 8h às 12h
Local: Escola Municipal Ione Catarina
Endereço: Rua Dois Irmãos, s/n – Bairro Noroeste

 

