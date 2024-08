Homem é preso em Coronel Sapucaia após descumprir medida protetiva

Os policiais encontraram o homem alterado na residência onde morava com a mãe, apresentando delírios

Um homem, de 43 anos, acusado de agredir a própria mãe, foi preso na tarde de ontem (27), por policiais civis da Delegacia de Coronel Sapucaia, após descumprir medida protetiva.

Os policiais encontraram o homem alterado na residência onde morava com a mãe, apresentando sinais de delírios. Em decorrência da agressividade do individuo, os policiais precisaram contê-lo as forças para conduzi-lo até a delegacia.

A mãe relatou que o filho sofre de problemas psicológicos graves e alegou que já tentou interná-lo várias vezes, mas não conseguiu. Devido aos episódios de agressões que vinha sofrendo, resolveu registrar um boletim de ocorrência e pedir medidas protetivas contra ele.

