PMA alerta a população sobre a importância de manter aves filhotes no ninho

Este alerta serve para preservar as chances de sobrevivência da espécie

O 2º BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) emitiu um alerta para a população sobre a importância de não levarem aves filhotes para casa mesmo que encontrem eles caídos no chão.

Segundo o BPMA é comum que aves caiam do ninho ao tentarem voar, mas é necessário que sejam colocados de volta na abrigada para que não haja interferências nas chances de sobrevivência das espécies.

Especialistas afirmam que este processo é natural e os pais das aves monitoram os filhotes, ou seja, eles não estão sozinhos.

Porém, a PMA (Policia Militar Ambiental) ressalta que em casos onde o animal esteja ferido e não seja possível devolvê-lo ao ninho, o individuo pode levá-lo até um profissional especializado em cuidados com aves para que ele possa receber os cuidados adequados.

