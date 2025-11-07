Homem é preso em Brasilândia por ameaçar companheira e portar arma ilegal

PM encontrou um revólver calibre .38 carrefado após denúncia de violência doméstica

Um homem de 44 anos foi preso na noite de quarta-feira (6) em Brasilândia, no leste do Estado, suspeito de ameaçar a companheira e de portar ilegalmente uma arma de fogo. A mulher, de 49 anos, acionou a Polícia Militar relatando ter sido ameaçada e afirmou que ela e a filha adolescente, de 16 anos, temiam pela própria segurança.

Os policiais do 2º Pelotão de Brasilândia foram até a residência do casal, na rua Deocleciano Fonseca. Ao perceber a chegada da equipe, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado após um cerco. Durante a fuga, os militares viram o momento em que ele arremessou um objeto para dentro da casa.

Ao verificar o que havia sido jogado, a equipe encontrou um revólver calibre .38 municiado com cinco balas intactas. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, no contexto de violência doméstica, e porte ilegal de arma de fogo.

