Elite Aprova reúne estudantes em aulão para o Enem no Teatro do Elite Mace

Iniciativa do Elite Rede de Ensino reforça conteúdos mais cobrados no exame, promove troca entre alunos e leva dicas valiosas de preparação para o Enem 2025

O clima de reta final para o Enem tomou conta do Colégio Elite Mace, no dia 05 de novembro (quarta-feira). O teatro da Escola recebeu mais de 300 alunos de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã e se transformou em uma verdadeira arena de conhecimento para o Elite Aprova, o aulão preparatório do Elite Rede de Ensino para estudantes da 3ª série do Ensino Médio e do Pré-Vestibular.

Com o Enem se aproximando, o objetivo do evento foi reforçar os principais conteúdos cobrados nas provas, apresentar estratégias de resolução e, principalmente, orientar os alunos sobre a importância do exame e dos vestibulares para a vida acadêmica. O Elite Aprova também foi um momento de troca coletiva, descontração e motivação, com atividades recreativas, sorteios e dinâmicas interativas que ajudam a aliviar a tensão dos dias que antecedem as provas.

“O Enem é um marco importante na trajetória dos estudantes, e nosso papel é ajudá-los a chegar a esse momento com confiança, preparo e equilíbrio emocional. É uma experiência de pertencimento e incentivo, que mostra a força de estudar em rede”, afirma Wilson Buzinaro, Diretor do Elite Mace.

Professores das 3 Unidades abordaram tópicos de maior incidência no Enem, revisando conteúdos e oferecendo dicas práticas para a resolução das questões objetivas e da redação.

Para completar a programação, o Elite Aprova contou com com momentos de descontração, shows e muita alegria.

“Estar junto de outros estudantes, todos com o mesmo objetivo, é uma experiência inspiradora. Esse tipo de encontro amplia o engajamento e reforça nossa missão de formar alunos protagonistas, conscientes e preparados para o futuro”, afirmam Matheus e Márcia, diretores das unidades de Dourados e Ponta, respectivamente.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram