Homem é preso com pistola .380 de numeração raspada após denúncia de disparos em Anaurilândia

Um homem foi preso em Anaurilândia, cidade a 377 km de Campo Grande, depois que policiais do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) encontraram uma pistola calibre .380 com numeração raspada dentro de sua residência.

A ação ocorreu durante patrulhamento, quando a equipe recebeu uma denúncia sobre disparos de arma de fogo realizados na noite anterior em um conjunto de quitinetes. No local, várias pessoas foram abordadas, mas nada ilícito foi encontrado inicialmente.

Com a autorização de um dos moradores para entrar na residência, os policiais localizaram a arma escondida dentro de uma meia, além de um carregador com sete munições, uma delas na câmara, e outro carregador vazio.

O homem afirmou que não tinha documentação da pistola e negou ser o proprietário do armamento. Ele recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e foi encaminhado à Delegacia de Anaurilândia para os procedimentos cabíveis.