Campo Grande em Movimento: Chafariz da Praça Ary Coelho em revitalização

O Chafariz da Praça Ary Coelho começou a ser revitalizado nesta quinta-feira (20), marcando mais um passo do programa Campo Grande em Movimento, que reforça o compromisso da Prefeitura com a recuperação de espaços públicos e a valorização do patrimônio histórico da cidade.

O projeto está em execução através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em parceria com a concessionária Águas Guariroba e a Fundac (Fundação Municipal de Cultura), que administra a programação cultural da Praça Ary Coelho. Para garantir a execução completa e sustentável da obra, está sendo firmada a parceria público-privada, que permitirá viabilizar o financiamento e a intervenção de forma mais eficiente.

No momento, a equipe técnica realiza estudos preliminares e levantamentos estruturais detalhados, etapa essencial para identificar as necessidades da restauração e definir com precisão o escopo da obra. Por essa razão, ainda não é possível antecipar prazos de entrega, valores ou fases posteriores, medidas que serão divulgadas assim que houver definições consolidadas.

Paralelamente, a Águas Guariroba já iniciou serviços de preparação da estrutura de um dos símbolos mais queridos da Capital, incluindo intervenções na parte hidráulica dos bicos e ajustes iniciais que antecedem a revitalização completa.

Por Prefeitura de Campo Grande