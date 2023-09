Homem é preso com espingarda sem documentação para uso em veículo

Policiais militares ambientais (PMA), prenderam neste final de semana, um homem que portava uma espingarda calibre 22, sem autorização de uso. O caso aconteceu na zona rural do município de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a PMA, os policiais realizavam uma barreira policial na estrada vicinal conhecida como Estrada do Mutum quando abordaram um veículo conduzido por um homem, que não teve identidade divulgada. Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma espingarda calibre .22 e munições no interior do veículo.

Questionado sobre o armamento, o autor informou que estava se deslocando até uma região de mata onde realizaria a caça de porco, e que não possuía documentação do armamento ou autorização para transportá-lo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e conduzido até a delegacia de Ribas do Rio Pardo.

