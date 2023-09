Embriagado, homem bate veículo em ponto de táxi e atinge moto de subtenente da PM

Na manhã de hoje (18), um homem de 24 anos foi preso após perder a direção do veículo em que conduzia e colidiu em um ponto de táxi e atingiu a motocicleta de um Subtenente da Polícia Militar. O jovem que não possuía carteira de habilitação, foi conduzido a delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem conduzia um Volkswagen Gol, pela rua Joana, sentido norte/sul, quando colidiu em um ponto de táxi e na motocicleta Yamaha/Factor, que pertence a um subtenente da Polícia Militar, que estava estacionada na via.

Agressivo com as testemunhas, o motorista fugiu do local, mas foi encontrado minutos após o acidente na rua Araraquara e reconhecido pelo subtenente. Durante a anotação do acidente, foi realizado um teste de bafômetro no motorista do veículo, que 0,99 mg/l, confirmando exame positivo para embriaguez.

O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol para registro do caso.

