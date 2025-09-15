Homem é preso com espingarda calibre 44 em Dois Irmãos do Buriti

Arma e munição foram encontradas após patrulhamento do DOF no município

Um homem de 28 anos foi preso neste domingo (14) em Dois Irmãos do Buriti, após ser flagrado com uma munição de carabina e, posteriormente, com uma espingarda calibre .44 em sua residência.

De acordo com a ocorrência, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizavam patrulhamento urbano quando abordaram o suspeito, que conduzia uma motocicleta e teria demonstrado nervosismo ao notar a viatura. Durante a revista pessoal, os militares encontraram a munição no bolso do rapaz.

Questionado, ele admitiu possuir uma arma de fogo em casa e disse não ter a documentação legal. A equipe se deslocou até a residência, onde localizou a espingarda.

O homem e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti.

