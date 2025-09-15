Consulta pública sobre currículo digital começa nesta terça-feira no Estado

Professores, gestores, estudantes e socieadade poderão participar até 30 de setembro

A partir desta terça-feira (16), estará disponível em Mato Grosso do Sul a consulta pública para o Currículo da Educação Digital, Midiática e Computacional. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Estado de Educação (SED) em parceria com a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação).

O processo ficará aberto até 30 de setembro e poderá ser acessado por meio de formulário online. A proposta busca adequar a Educação Básica às diretrizes nacionais que tratam da inclusão da computação no ensino, em complemento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à Política Nacional de Educação Digital (PNED).

Embora seja direcionada a professores, coordenadores pedagógicos, gestores e estudantes, a participação está aberta a toda a sociedade. O formulário estará disponível aqui.

Segundo a SED, as escolas da rede estadual foram orientadas a disponibilizar materiais de apoio e um vídeo explicativo para auxiliar os interessados na análise do documento e no envio das contribuições.

