Homem é preso com cigarros contrabandeados na MS-270

Um homem de 27 anos, foi preso na tarde de ontem (19), transportando 300 cigarros de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade, na MS270, na área rural de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor relatou que o produto adquirido no Paraguai seria revendido em Nioaque.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização na área rural, quando os policiais deram ordem de parada ao condutor de um veículo Celta. AO ser interrogado, o homem relatou que os cigarros de origem estrangeira foram adquiridos para uso particular, onde seriam revendidos.

Além do homem, os materiais aprendidos foram encaminhados a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.