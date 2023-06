Outro corpo de recém-nascido é encontrado em lixão, 2° caso em menos de um mês

Mais um recém-nascido foi encontrado morte em um lixão em Corumbá. O corpo foi encontrado por uma catadora de recicláveis em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande na tarde desta segunda-feira (19). Já é o segundo corpo de bebê encontrado no município em menos de um mês.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, a vítima foi achada sem vida na rua 15 de Novembro esquina com Fernandes Calábria, próximo ao Conjunto Residencial Flamboyant, parte alta de Corumbá. O local funciona como um aterro ‘controlado’.

Ainda segundo o portal, o delegado plantonista, Guilherme Oliveira Pena, ainda não é possível identificar quantos meses o bebê tinha. O corpo estava envolto em roupas com sangue e dentro de um saco de lixo, sendo levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

Segundo caso

No início do mês o corpo de um recém-nascido foi encontrado em meio a lixo em um terreno baldio, na parte de trás do Conjunto Residencial Flamboyant III.

O corpo foi encontrado por moradores da região, após perceberem o comportamento inquieto de um cachorro. O bebê estava sem roupas, próximo a lixo e a suspeita é que a morte tenha ocorrido de madrugada.

Os suspeitos podem responder pelo crime de infanticídio se o autor do crime for a mãe e o abandono ocorreu no nascimento, aborto ou fato atípico.