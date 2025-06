Homem é preso com carro roubado do Rio de Janeiro em estrada rural de Laguna Carapã

Veículo tinha registro de roubo em Itaboraí e seria entregue em Ponta Porã; suspeito afirmou que receberia mil reais pelo transporte

Um homen de 34 anos foi preso nesta quarta-feira (25) ao ser flagrado dirigindo um carro com registro de roubo em uma estrada rural de Laguna Carapã, a cerca de 280 quilômetros de Campo Grande. O veículo, um Jeep Renegade, havia sido roubado em julho de 2024 na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro.

A abordagem foi feita por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante patrulhamento na MS-380. Ao verificarem os dados do carro, os agentes constataram que as placas e demais identificadores pertenciam a um automóvel com queixa de roubo.

O motorista disse aos policiais que pegou o veículo em Palhoça (SC), com uma pessoa que não conhecia, e que receberia R$ 1.000 para levá-lo até Ponta Porã, município que faz fronteira com o Paraguai.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde o homem, o carro e os documentos foram entregues para os procedimentos legais.

