Bares do Centro da Capital serão palco de ação por visibilidade LGBTQIA+ nesta sexta

Com caminhada e programação cultural, iniciativa da Casa Satine propõe ocupação dos espaços noturnos com escuta e diálogo sobre diversidade

Na próxima sexta-feira (28), o centro de Campo Grande deve ganhar outra cara. Uma ação organizada pela Casa Satine vai reunir representantes da comunidade LGBTQIA+, artistas e parceiros institucionais para percorrer bares da cidade em um movimento coletivo de escuta, presença e reivindicação de espaços mais seguros e de acolhimento.

A concentração começa às 20h no Bar da Prosa, ponto de partida para o roteiro traçado entre 18 estabelecimentos da região. Durante o percurso, cada local participante vai receber materiais sobre direitos LGBTQIA+, abrir espaço para falas e apresentações artísticas e se comprometer com a campanha por ambientes de respeito e inclusão. A proposta não é só celebrar o mês do orgulho, mas fazer com que ele se materialize na prática.

Além da presença da Casa Satine, o ato contará com apoio de representantes do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho, da OAB e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. A participação dessas instituições busca reforçar o caráter educativo da mobilização, que aposta no diálogo direto entre frequentadores dos bares, trabalhadores e representantes da comunidade LGBTQIA+.

Leonardo Barros, coordenador da Casa Satine, diz que a ação foi pensada para fortalecer vínculos e construir confiança nos espaços sociais da cidade. “Estamos construindo um movimento de sensibilização e pertencimento. Acreditamos que essa escuta ativa, somada à presença de artistas LGBTQIA+ e à sinalização dos bares com os materiais da campanha, vai fortalecer o sentimento de segurança e acolhimento nesses espaços. É uma forma potente de celebrar o orgulho com afeto, cultura e diálogo”, afirma.

