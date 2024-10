Homem é preso após ser flagrado com drogas escondidas nas nádegas durante revista em presídio

Na noite de ontem (10), um homem, de 34 anos, foi preso ao ser flagrado com drogas escondidas coladas nas nádegas. O homem cumpria semiaberto e a droga foi encontrada durante revista para retornar ao presídio da Gameleira, em Campo Grande.

De acordo com informações, o homem trabalha de segunda a sexta-feira em um supermercado e passa o final de semana no presídio.

A suspeita é que as drogas estavam coladas no corpo dele com uma cola superadesiva, escondida por baixo da roupa.

Ao ser interrogado, ele preferiu não comentar sobre o caso, e foi encaminhado para a Depac Cepol. A droga foi entregue na Denar (Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico).

