Governador de MS comemora 47 anos de desenvolvimento no Estado

Neste 11 de outubro de 2024, Mato Grosso do Sul comemora 47 anos de história marcado por avanços significativos, que promovem qualidade de vida para a população.

O Estado é o terceiro maior em relação à taxa de desemprego no país, como mostram os dados da PNADC-T (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse resultado é reflexo do agronegócio que se destaca como impulsionador da economia local, gerando caminhos para o pleno emprego e indústria de transformação, baseada na sustentabilidade.

“Esse crescimento atrai um grande volume de investimentos privados chegando agora e, como o crescimento gera mais crescimento, também nos tornamos o Estado que mais investe no Brasil, melhorando a qualidade de vida e gerando oportunidades para o nosso povo” destaca o Governador do Estado Eduardo Riedel.

Na educação, a implementação do ensino integral é mais um avanço do Estado que tem como objetivo melhorar os indicadores de aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes de toda a educação básica.

“Temos o orgulho de pagar o melhor salário de professor do Brasil e termos mais da metade da rede em escola em tempo integral, ainda mais agora que está chegando à digitalização nas nossas escolas. O nosso modelo de crescimento está em cada cidade do Mato Grosso do Sul, transformando o sonho de cada sul mato-grossense através das políticas públicas e, principalmente, no maior programa de investimento que esse Estado já viu junto aos municípios”, complementa Riedel.

O Governador também reforça o compromisso do Estado com o futuro, enfatizando a meta de alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Essa prática visa reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, possibilitando práticas benéficas que promovam ainda mais qualidade de vida para a sociedade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram