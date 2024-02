Juíza aceita pedido e Daniel Alves prestará depoimento

Começou nesta segunda-feira (05), o julgamento de Daniel Alves, em Barcelona, na Espanha, por uma suposta agressão sexual contra um mulher de 23 anos em uma casa noturna na cidade catalã. O brasileiro alega e inocência e afirma que a relação foi consensual. A defesa do atleta, encabeçada pela advogada Inés Guardiola, pediu a suspensão da audiência, mas teve o pedido negado pela juíza Isabel Delgado Pérez.

Em contrapartida, a magistrada aceitou o pedido para que o jogador preste depoimento no final da audiência, após serem ouvidos a denunciante, testemunhas e peritos. Os trabalhos têm previsão para serem encerrados na quarta-feira (07).

A defesa de Daniel Alves requisitou a suspensão do julgamento oral alegando ter ocorrido investigações iniciais sem o conhecimento do jogador, afirmando que o atleta poderia ter realizado teste do bafômetro no período – em sua mais recente sustentação, o atleta afirma que estava alcoolizado na noite do ocorrido.

A advogada citou também o fato de o juiz de instrução ter negado o pedido para que um segundo perito examinasse a mulher que acusa Daniel Alves, reclamou de um “julgamento paralelo” da imprensa, o que teria pesado na decisão de prisão preventiva, e comentou que o jogador vive situação financeira complicada, com dúvidas de quase R$ 3 milhões com a Fazenda da Espanha.

O depoimento de Daniel Alves estava previsto para acontecer nesta segunda-feira. Ele chegou ao tribunal escoltado pela polícia e entrou no local pela porta dos fundos, vestindo calça jeans e camisa social branca. Familiares do jogador, como o irmão Ney Alves, e a mãe, Lúcia Alves, marcaram presença no julgamento.

Com informações do Estadão Conteúdo.

